В Волгограде оперативник пойдет под суд за мошенничество

14 Сент. 13:12 2018-09-14T13:12:21+03:00

Оперативник потребовал 100 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. Фото: архив "КП-Волгоград"

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Бывший старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков пойдет под суд за покушение на мошенничество. За 100 тысяч рублей он пообещал не возбуждать уголовного дела за сбыт наркотиков.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в июне 2018 года к полицейскому обратился мужчина и попросил не возбуждать в отношении него уголовное дело по факту сбыта наркотиков. Оперативник согласился, потребовав за свои услуги 100 тысяч рублей.

В качестве части «вознаграждения» полицейский предложил подозреваемому отдать отечественную «Ладу», оценив ее в 40 тысяч. Вместе с машиной он получил еще и четыре зимних колеса, «заплатив» за них пять тысяч рублей.

Спустя несколько дней бывший опер приехал домой к подозреваемому, чтобы получить еще 55 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сейчас уголовное дело в отношении бывшего полицейского направлено в суд.