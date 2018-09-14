Глава администрации Волгограда поддержал акцию и приехал на работу на велосипеде

14 Сент. 12:58 2018-09-14T12:59:04+03:00

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Акция «На работу на велосипеде» проходит по всему миру уже не первый год. Активисты призывают хоть на день отказаться от машин ради спасения Земли от ядовитых выхлопов. И с каждым годом численность участников этой акции растет. Волгоград тоже не остался в стороне и 14 сентября многие горожане достали свой двухколесный транспорт и отправились на нем на работу. В их числе и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

Фото-селфи с первыми лицами города, колесящими по тротуарам, выложил на своей страничке организатор акции и велодвижения в Волгограде Михаил Соломонов.

msolomonov С добрым утром #Волгоград! Вы не забыли, что сегодня нужно ехать #наработунавелосипеде? А наш глава администрации не забыл! #наработунавелосипеде34

Кстати, в Волгограде для тех, кто присоединился к акции по пути следования работают энергетические точки -для дозаправки велосипедистов. Здесь можно подзарядиться, съесть банан, попить воды и получить свой значок супергероя.

И да, в Волгограде такую велоакцию решили провести дважды (дабы закрепить эффект). Так что, кто не смог отправиться сегодня, 14 сентября, на работу на велосипеде, смогут это сделать еще 21 сентября.