Глава администрации Волгограда поддержал акцию и приехал на работу на велосипеде
Акция «На работу на велосипеде» проходит по всему миру уже не первый год. Активисты призывают хоть на день отказаться от машин ради спасения Земли от ядовитых выхлопов. И с каждым годом численность участников этой акции растет. Волгоград тоже не остался в стороне и 14 сентября многие горожане достали свой двухколесный транспорт и отправились на нем на работу. В их числе и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.
Фото-селфи с первыми лицами города, колесящими по тротуарам, выложил на своей страничке организатор акции и велодвижения в Волгограде Михаил Соломонов.
Кстати, в Волгограде для тех, кто присоединился к акции по пути следования работают энергетические точки -для дозаправки велосипедистов. Здесь можно подзарядиться, съесть банан, попить воды и получить свой значок супергероя.
И да, в Волгограде такую велоакцию решили провести дважды (дабы закрепить эффект). Так что, кто не смог отправиться сегодня, 14 сентября, на работу на велосипеде, смогут это сделать еще 21 сентября.