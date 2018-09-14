2018-09-14T12:47:20+03:00
Происшествия

В Волгограде молодой инструктор автошколы протаранил «Ладу»

Авария произошла в Кировском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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За рулем "Приоры" сидел инструктор автошколыЗа рулем "Приоры" сидел инструктор автошколыФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Инструктор по вождению автомобиля оказался в больнице в результате аварии, произошедшей в Кировском районе Волгограда. ДТП произошло утром четверга, 13 сентября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 9:10. 23-летний мужчина, работающий инструктором по вождению, ехал по улице Григория Засекина. Напротив дома №325 по улице Пожарского он врезался в ВАЗ-2112. В результате аварии автоинструктор оказался на больничной койке, а его автомобиль нуждается в серьезном ремонте.

Еще одна авария с участием молодого водителя произошла в Еланском районе Волгоградской области. 22-летний молодой человек ехал на ВАЗ-2114 по полевой дороге и догнал едущий в попутном направлении трактор «Кировец». В результате аварии водитель «Лады» госпитализирован. Тракторист в результате столкновения не пострадал.

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