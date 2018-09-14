2018-09-14T12:39:08+03:00
Общество

14 сентября общественный транспорт в Волгограде будет ездить до ночи

Работу автобусов, трамваев и троллейбусов продлили из-за концерта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Концерт начнется в парке у Волгоград Арены в 19.00.Концерт начнется в парке у Волгоград Арены в 19.00.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В пятницу, 14 сентября, волгоградцев ждет большая праздничная программа. Этот концерт местные власти организовали в честь своей победы на минувших выборах. От того он и называется Спасибо за поддержку!». Начнется концерт, как уже писала «КП-Волгоград» в парке у «Волгоград Арены» в 19.00. А главными хедлайнерами станут Юлия Началова, а также группы «Бумеранг», «Ундервуд», «7Б» и «Атика». Продлится концерт до 22.30. А чтобы все гости праздника смогли без проблем разъехаться по домам, в администрации Волгограда приняли решение продлить работу общественного транспорта до 23.00.

Для тех, кто приедет на концерт на личном транспорте, советуют оставлять машины у Волгоградской академии физической культуры. Потому как на парковке парка вечером будут работать интерактивные площадки.

Кстати, в мэрии рассказали, что кроме концерта волгоградцев ждет в парке еще много интересных событий. Например, можно будет попробовать себя в технике рисования на воде и в современных танцевальных направлениях. А в другом углу разместится фотозона «Я люблю Волгоград» и «Большой Дартс».

Напомним, 15 сентября в Волгограде тоже пройдет масса интересных мероприятий, в том числе "Кросс наций", из-за которого перекроют движение по рокадной дороге.

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