В Волгограде поймали 64-летнюю пенсионерку на выращивании конопли

14 Сент. 11:50 2018-09-14T11:50:51+03:00

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В полицейских сводках часто появляется информация о задержанных наркоторговцах и наркодеьцах. Но чаще всего это молодые люди, которые преступают закон в поисках легкого заработка. А вот на днях в Волгограде «наркобизнесменшу», которой 64 года. Эта пенсионерка, проживающая в Краснооктябрьском районе, тоже решила заработать на наркотиках. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, нагрянув к ней домой с проверкой, правоохранители нашли целую охапку конопли. Насчитали 11 кустов общим весом 2,4 килограмма.

Бабуля свою вину даже отрицать не стала. Призналась, мол, да выращивала коноплю на своем участке. Правда, уверяет, что растила ее исключительно для собственного потребления. Чему полицейские, конечно же, мало поверили.

На пенсионерку уже завели уголовные дела по нескольких статьям - за незаконное культивирование и хранение наркосодержащих растений. И грозит этой немолодой волгоградке до десяти лет лишения свободы.

Вот такой "букет" бабуля хранила в свое доме.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области