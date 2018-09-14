Татьяну Гензе снова выбрали председателем Общественной палаты Волгоградской области

14 Сент. 11:35 2018-09-14T16:39:14+03:00

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В зале областной Думы в пятницу, 14 сентября, члены Общественной палаты Волгоградской области шестого созыва собрались на первое заседание. На встречу с новым составом общественного органа пришел и губернатор Андрей Бочаров. Состав палаты обновился ровно наполовину. И главный вопрос, который предстояло решить на этом заседании - выборы председателя Общественной палаты. Как сообщает корреспондент "КП-Волгоград", им снова стала Татьяна Гензе, которая возглавляла палату и в прошлом созыве.

Голосование за кандидатуру председателя уложилось в полминуты. Не было никаких дискуссий. Иван Никитин, который вел заседание, предложил Татьяну Гензе. За нее подняли руки все присутвующие, даже она сама.

- Татьяна Николаевна, вы тоже за себя голосовали? Давайте напишем, что вы воздержались! - говорит Никитин.

Гостем сегодняшнего заседания стал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

- Не буду повторять шутки про палату шестого созыва, над нами тоже много шутили в прошлом году. Общественная палата должна оставаться мостом между властью, гражданами и гражданским обществом. Это должен быть мост в интересах гражданского общества, - заявил Точенов.

Также члены общественной палаты выбрали комиссии и назначили их председателей.

В конце заседания к членам палаты присоединился губернатор Бочаров.

- У нас есть областная дума, она хорошо справляется со своими функциями, у нас хороший законодательный орган. Вы нам нужны как общественный орган. Вы должны широко привлекать общественность к обсуждению проблем людей и предлагать пути их решения. Вы нам нужны как экспертное сообщество. Нам нужно экспертное независимое мнение людей с вашим опытом.

Те, кто уже был на встрече Бочарова с активом «Единой России», послушали во второй раз, а кто-то в первый, как в ближайшие годы будут развиваться область и на каких проектах сосредоточат свои усилия власти. Общественную палату тоже попросили за реализацией этих проектов наблюдать и узнавать мнения жителей. Чтобы не получилось как в истории с вывозом Кировской свалки и в Светлый Яр.

- Мы в реализации этого проекта допустили ряд ошибок управленческих. Наша ошибка, что не было тесного диалога с жителями. Но сейчас мы понимаем, что проект уже в значительной части реализован, со всеми недостатками. Надо учитывать ошибки в следующих проектах. По Светлоярской свалке мы еще будем работать с жителями. Под прикрытием этой свалки в Светлоярском районе осуществляли производство, которое реально мешает людям. Рядом под боком на площадях бывшего предприятия сжигали покрышки, выпаривали цистерны, чего только не делали. А люди не понимали. Мы не везде работаем эффективно. Нам нужен сигнал от вас в этих вопросах.