В Волжском новый ФОК «Восход» готов принять первых посетителей

14 Сент. 11:31 2018-09-14T11:32:18+03:00

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О новом спортзале жители поселка Краснооктябрьский, который относится к округу города Волжского, мечтали очень давно. И вот мечта стала реальностью. Здесь построили современный ФОК. Назвали его «Восход».

В нем есть и универсальный игровой зал, оснащенный новейшим спортивным оборудованием и напольным покрытием с нанесенной разметкой для различных игровых видов спорта, и гардероб, мужская и женская раздевалки, душевые и санузлы. Сейчас устанавливают шкафчики для взрослых и детей, зеркала, приспособления для маломобильных групп населения, размещают спортоборудование в зале. Для экстренной помощи в ФОКе предусмотрен медицинский кабинет. Заниматься здесь смогут все - от мала до велика. А еще здесь теперь будут проводить спортинвые соревнования.

Деньги на возведение ФОКа выделил «Газпром». Причем немалые - строительство обошлось в 50 миллионов рублей.

Остались последние штрихи - благоустроить территорию: разбить клумбы, вымостить тротуарные дорожки. А еще обещают сделать рядом поле для мини-футбола, площадки для тенниса, баскетбола, волейбола, две спортивные площадки с тренажерами и детскую игровую площадку.

- В течение нескольких дней ФОК будет официально передан в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского. Специалисты нового спортивного комплекса составят расписание занятий, и горожане смогут начать тренировки, - уточняют в администрации Волжского.

Расположен новый ФОК по адресу: улица Луганская, 11.