2018-09-14T11:32:18+03:00
Общество

В Волжском новый ФОК «Восход» готов принять первых посетителей

Теперь у жителей Краснооктябрьского городского округа есть новый спортзал
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации Волжского.Фото администрации Волжского.
Изменить размер текста:

О новом спортзале жители поселка Краснооктябрьский, который относится к округу города Волжского, мечтали очень давно. И вот мечта стала реальностью. Здесь построили современный ФОК. Назвали его «Восход».

В нем есть и универсальный игровой зал, оснащенный новейшим спортивным оборудованием и напольным покрытием с нанесенной разметкой для различных игровых видов спорта, и гардероб, мужская и женская раздевалки, душевые и санузлы. Сейчас устанавливают шкафчики для взрослых и детей, зеркала, приспособления для маломобильных групп населения, размещают спортоборудование в зале. Для экстренной помощи в ФОКе предусмотрен медицинский кабинет. Заниматься здесь смогут все - от мала до велика. А еще здесь теперь будут проводить спортинвые соревнования.

Деньги на возведение ФОКа выделил «Газпром». Причем немалые - строительство обошлось в 50 миллионов рублей.

Остались последние штрихи - благоустроить территорию: разбить клумбы, вымостить тротуарные дорожки. А еще обещают сделать рядом поле для мини-футбола, площадки для тенниса, баскетбола, волейбола, две спортивные площадки с тренажерами и детскую игровую площадку.

- В течение нескольких дней ФОК будет официально передан в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского. Специалисты нового спортивного комплекса составят расписание занятий, и горожане смогут начать тренировки, - уточняют в администрации Волжского.

Расположен новый ФОК по адресу: улица Луганская, 11.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей