В Волгоградской области 84% многоэтажек готовы к зиме

14 Сент. 11:02 2018-09-14T11:02:27+03:00

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Пока в Волгограде тепло, даже жарко, как для сентября, но осенью погода переменчива и заморозки могут нагрянуть внезапно. А значит, надо уже в ближайшие дни завершить подготовку жилых домов к новому отопительному сезону. Как отчитываются в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, на данный момент 11 тысяч жилых домов уже прошли промывку и опрессовку систем отопления. Это 84,1% всего жилого фонда региона.

Особое внимание объектам социальной сферы, их готовят в первую очередь к приему теплоносителя.

- Готовность поставщиков ресурсов к началу отопительного сезона находится на контроле профильного комитета Волгоградской области, - отмечают в администрации региона.

И напоминают, что дату начала отопительного сезона устанавливают органы местного самоуправления. Но отопление в квартирах должно появиться не позднее, чем через пять дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха будет ниже плюс восьми градусов Цельсия.