Волгоградский боксер принес победу сборной России в поединках с Кубой

14 Сент. 10:48 2018-09-14T10:48:59+03:00

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В эти дни к Волгограду прикованы взгляды всех любителей бокса. Вчера, 13 сентября, в нашем городе прошел первый день матчевой встречи сборной России и сборной Кубы.

- С 2013 года мы не выигрывали в очных встречах с кубинцами. Место для проведения боев мы выбрали неслучайно. Надеюсь, что здесь, подобно битве под Сталинградом, которая переломила ход Великой Отечественной войны, в нашем противостоянии с кубинцами тоже произойдет перелом. Не сомневаюсь, что в любом случае будут хорошие и жаркие бои. Всем хочу пожелать показать красивый бокс и обойтись без травм, - цитируют главного тренера сборной России Эдуарда Кравцова в Федерации бокса России.

И первый день принес в копилку россиян победные очки. По итогам первых встреч наша сборная выиграла у кубинцев со счетом 6-4. И кстати, последний победный бой провел наш земляк - волгоградец Максим Бабанин. Он заявлен в категории 91+ , и по итогу боя судейским решением взял верх над Хосе Лардуэтом Гомесом.

Почетной гостьей турнира стала еще одна наша именитая землячка - Елена Исинбаева. Она поздравила нашу сборную с победой, но посоветовала не расслабляться.