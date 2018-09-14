В Волгограде иномарка сбила женщину с ребенком

14 Сент. 10:14 2018-09-14T10:14:32+03:00

Под колесами иномарки оказались женщина и полуторагодовалый ребенок Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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53-летняя женщина и полуторагодовалый ребенок получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного в Красноармейском районе Волгограда. Авария произошла на территории мойки самообслуживания.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 15:30. 41-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Megane, сдавал назад, выезжая из бокса мойки самообслуживания, и не заметил женщину с ребенком, идущих наперерез автомобилю.

Остановилась иномарка лишь тогда, когда водитель услышал крики из-под машины. Он сразу же вызвал к месту аварии "скорую помощь" и полицию. Врачи, осмотрев пострадавших, доставили их в больницу. Им предстоит долгое лечение.

Всего же за сутки в Волгоградской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли, 14 с различными травмами доставлены в больницу.