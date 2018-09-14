Под Астраханью в столкновении двух «Лад» и «Газели» пострадали трое детей

14 Сент. 10:02 2018-09-14T10:02:21+03:00

В ДТП пострадали женщина и трое ее детей. Фото: УМВД России по Астраханской области

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Трое детей и 43-летняя женщина получили серьезные травмы в результате столкновения трех автомобилей. Авария произошла вечером четверга, 13 сентября, на трассе Астрахань – Зеленга.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, ДТП произошло на 19-м километре дороги. 20-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21099. От удара вторую «Ладу» отбросило на стоящую «Газель».

В результате аварии четверо пассажиров «Лады», в которую врезался виновник ДТП – 43-летняя женщина и трое детей, младшему из которых всего год, доставлены в больницу. Женщину пришлось извлекать из разбитой машины сотрудникам МЧС.

20-летний предполагаемый виновник аварии рассказал, что выехал на полосу встречного движения из-за, якобы, остановившегося впереди автомобиля. По факту аварии уже проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.