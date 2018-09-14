2018-09-14T09:41:59+03:00
Общество

В Волгоградской области солнце сожгло стог сена

Пожар зарегистрирован в Палласовском районе Волгоградской области
Сергей ВИКТОРОВ
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Солнце стало причиной серьезного пожара в Палласовском районе Волгоградской области. Огонь уничтожил большой стог сена.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы 01 в четверг, 13 сентября, в 10:25. В селе Карабидаевка Палласовского района Волгоградской области вспыхнул стог сена общей массой около 12 тонн. Пожарные расчеты 84-й пожарно-спасательной части потушили пожар в 10:54. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, предполагаемая причина пожара – фокусировка лучей солнца через предмет, похожий на линзу.

Отметим, всего за сутки в Волгоградской области произошло 18 пожаров. Кроме того, еще 33 раза пожарные подразделения региона выезжали на тушение сухой травы и мусора.

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