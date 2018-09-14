2018-09-14T09:15:40+03:00
Общество

Под Волгоградом по неосторожности сгорел редкий грузовик

Всего за сутки огонь уничтожил два автомобиля
Сергей ВИКТОРОВ
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Редкий грузовик ЗИЛ сгорел в Калачевском районе Волгоградской области. Пожар произошел днем четверга, 13 сентября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы 01 в 11:52. В хуторе Логовской Калачевского района Волгоградской области загорелся грузовик ЗИЛ-133 ГЯ. Пожарные расчеты 77-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:05. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Еще один грузовик сгорел в 15:00 в Красноармейском районе. На улице Довженко загорелся грузовик Volvo, выпущенный 20 лет назад. Пожарные расчеты седьмой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15:24. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в бортовой сети грузовика.

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