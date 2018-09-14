В Волгограде медики спасают двухлетнего мальчика со страшными ожогами

14 Сент. 08:50 2018-09-14T08:50:55+03:00

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Врачи реанимационного отделения больницы №25 спасают жизнь двухлетнего мальчика, доставленного из Михайловки. У ребенка обожжено 19 процентов тела.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, несчастье произошло днем четверга, 13 сентября. Двухлетний малыш был дома вместе с матерью. Женщина решила попить чаю и поставила на плиту чайник. Вскоре вода в нем закипела, женщина взяла чайник, чтобы налить кипятка в чашку, но по какой-то причине кипяток вылился на ребенка.

Перепуганная мать сразу же вызвала «скорую помощь». Медики отвезли мальчишку в Михайловскую ЦРБ. Там ему оказали первую медицинскую помощь и созвонились с коллегами из Волгограда для консультаций. Врачи ожогового центра настоятельно рекомендовали перевести обожженного ребенка в Волгоград для дальнейшего лечения в специализированной клинике.

Сейчас парнишка находится в реанимации больничного комплекса и получает все необходимое лечение.