2018-09-13T20:44:07+03:00
Общество

Мэрия Волгограда требует от подрядчика отремонтировать по гарантии дороги

Дефекты в дорожном покрытии появились на семи улицах, отремонтированных за последние четыре года
Сергей ВИКТОРОВ
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От дорожников требуют исполнить гарантийные обязательства по содержанию городских дорог. Фото: администрации ВолгоградаОт дорожников требуют исполнить гарантийные обязательства по содержанию городских дорог. Фото: администрации Волгограда
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Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству иск МУ «Комдорстрой» к МУП «ДСЭР Советского района Волгограда». Заказчик требует от подрядчика провести гарантийный ремонт семи улиц на юге Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, в 2015 году стороны заключили контракт на ремонт дорог в Кировском и Красноармейском районах Волгограда. В марте 2018 года в ходе объезда комиссией, в которую вошли представители МУ «Комдорстрой» и МУП «ДСЭР Советского района» на семи улицах на юге Волгограда обнаружили дефекты дорожного покрытия.

Акт обследования подписали все участвующие в объезде стороны. Однако до сих пор дорожники не отремонтировали поврежденные дороги.

МУ «Комдорстрой» просит суд заставить МУП «ДСЭР Советского района» выполнить гарантийные обязательства в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Первое заседание по этому иску назначено на 18 сентября.

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