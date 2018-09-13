2018-09-13T19:43:44+03:00
Общество

Волгоградцев зовут попробовать дары земли волгоградской

Выставка-ярмарка пройдет на площадке в Дзержинском районе
Сергей ВИКТОРОВ
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Выставка-ярмарка пройдет в Дзержинском районе. Фото: пресс-службы администрации Волгоградской областиВыставка-ярмарка пройдет в Дзержинском районе. Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области
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В грядущие выходные, 15 и 16 сентября, в Волгограде пройдет традиционная выставка-ярмарка «Дары земли Волгоградской». Ярмарка развернется на площадке в Дзержинском районе.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, волгоградские товаропроизводители и фермеры представят на суд горожан молоко и молочные продукты, изделия из мяса, овощи, фрукты, соленья, рыбу, безалкогольные напитки, соки, арбузы и дыни. Кроме того, на выставке-ярмарке можно будет купить и сувениры, выполненные руками волгоградских мастеров, а также научиться делать поделки из подручных материалов.

Организаторами выставки-ярмарки выступают комитет промышленности и торговли Волгоградской области, а также региональный комитет сельского хозяйства.

Работать она будет по адресу улица Историческая, 175, 15 и 16 сентября. Время работы — с 9:00 до 18:00.

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