В Волгограде судебный пристав под видом покупателя изъял телефон у должника по алиментам

13 Сент. 18:10 2018-09-13T18:10:20+03:00

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Житель Кировского района Волгограда лишился сотового телефона за долги по алиментам. Правда, судебным приставам пришлось пойти на хитрость, чтобы изъять арестованное имущество.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, в Кировском районном отделе ведомства находится исполнительное производство о взыскании с мужчины 66 тысяч рублей алиментов. На предупреждения пристава об уголовной ответственности мужчина не реагировал, официально устраиваться на работу не торопился.

Должника сначала приговорили к 20 часам обязательных работ, а затем и вовсе осудили за неуплату алиментов. Когда должник пришел к приставу, тот описал и арестовал его сотовый телефон. А попутно объяснил, что у мужчины есть 10 дней на погашение долга и снятие ареста со своего имущества. Вот только сам телефон пристав изъять не сумел — мужчина всячески скрывался от приставов.

Тем не менее, госслужащий выяснил, что мужчина работает в фирме по продаже пластиковых окон. Он позвонил в фирму и под видом покупателя договорился о покупке окна, а затем вместе с приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов пришел на встречу и отобрал арестованный телефон у должника.

Сейчас трубка выставлена на продажу.