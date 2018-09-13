В Волгограде на кольце Нулевой продольной попал в аварию пассажирский автобус

13 Сент. 17:32 2018-09-13T17:58:15+03:00

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Первое дорожно-транспортное происшествие на круговом перекрестке Центральной набережной и улицы Комсомольской произошло вечером четверга, 13 сентября. Там столкнулись автобус, принадлежащий "Волгоградскому автобусному парку" и кроссовер.

Как сообщает «КП-Волгоград», авария произошла в 16:10. Перед «ЛиАЗом», работающим на маршруте №98, ехал кроссовер Hyundai. Выезжая с перекрестка с круговым движением, водитель легковушки резко затормозил, а водитель автобуса не успел отреагировать, и врезался в кроссовер.

К счастью, ни водители, ни пассажиры автобуса не пострадали. Однако автомобили получили серьезные повреждения и нуждаются в дорогостоящем кузовном ремонте. На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции. Им предстоит установить причины ДТП и степень вины каждого из ее участников. Движению транспорта по Нулевой продольной и улице Комсомольской авария не мешает.