2018-09-13T17:58:15+03:00
Происшествия

В Волгограде на кольце Нулевой продольной попал в аварию пассажирский автобус

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших
Сергей ВИКТОРОВ
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Автобус попал в аварию на перекрестке Набережной и Комсомольской. Фото: max911Автобус попал в аварию на перекрестке Набережной и Комсомольской. Фото: max911
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Первое дорожно-транспортное происшествие на круговом перекрестке Центральной набережной и улицы Комсомольской произошло вечером четверга, 13 сентября. Там столкнулись автобус, принадлежащий "Волгоградскому автобусному парку" и кроссовер.

Как сообщает «КП-Волгоград», авария произошла в 16:10. Перед «ЛиАЗом», работающим на маршруте №98, ехал кроссовер Hyundai. Выезжая с перекрестка с круговым движением, водитель легковушки резко затормозил, а водитель автобуса не успел отреагировать, и врезался в кроссовер.

К счастью, ни водители, ни пассажиры автобуса не пострадали. Однако автомобили получили серьезные повреждения и нуждаются в дорогостоящем кузовном ремонте. На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции. Им предстоит установить причины ДТП и степень вины каждого из ее участников. Движению транспорта по Нулевой продольной и улице Комсомольской авария не мешает.

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