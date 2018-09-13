2018-09-13T16:45:00+03:00
Общество

В Волгоградской области появится новый комитет - по туризму

Его сотрудники будут работать над привлечением туристов в регион
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Специалисты этого комитета будут думать, как эффективно использовать инфраструктуру, которую построили к мундиалю.Специалисты этого комитета будут думать, как эффективно использовать инфраструктуру, которую построили к мундиалю.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Сегодня депутаты Волгоградской областной думы решили, что в регионе должен быть специальный комитет, который займется развитием у нас туризма. Сказано - сделано, и уже с 1 ноября новое ведомство (комитет по туризму) приступит к работе.

- Принятие данного закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, - сразу уточнили в региональном парламенте.

Как сказано в пояснительной записке к документу, комитет создан «в целях поддержания и дальнейшего повышения деловой, туристической и международной активности, получившей импульс в связи с проведением в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу».

В задачах специалистов - эффективно использовать инфраструктуру, которая была построена к мундиалю. Ну и глобальная цель - добиться увеличения потока туристов в Волгоградскую область до 2 миллионов человек в год (такую цифру поставил на перспективу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров).

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