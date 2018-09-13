На улицы Волгограда поставят еще семьдесят киосков

13 Сент. 16:00 2018-09-13T16:03:19+03:00

В центре добавлять мест не будут, а вот в отдаленных поселках и на окраинах готовы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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К мундиалю Волгоград так рьяно зачистили от киосков, что оказалось в жару и газировку купить непросто. Предприниматели снова и снова обращались к местным властям с просьбами хоть немного добавить мест в существующую нынче схему размещения нестационарных торговых объектов. И чиновники мэрии пошли на уступки. В схему добавили аж 71 новое место. Разрешили, например, поставить три павильона в микрорайоне 325 Краснооктябрьского района, еще два - в поселке Горьковский по улице Волгоградская.

Правда, условия остались такими же жесткими: киоски, лотки или павильоны должны быть выполнены в новом архитектурном стиле. Ну и благоустройство территории вокруг. За это, напомним, владельцев киосков на два месяца освобождают от платы за размещение торгового объекта.

- При этом треть из них будут отданы для объектов торговли, реализующих товары социального значения: хлеб, овощи, молочную продукцию, - уточняют в администрации Волгограда.

В мэрии напомнили, что схема размещения киосков по желанию бизнесменов меняется и за последний год в нее уже внесли около 450 новых мест. И на данный момент в Волгограде насчитывается1731 место – для киосков, павильонов и торговых галерей, а также 527 мест – для объектов временного (сезонного) размещения.