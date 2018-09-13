2018-09-13T15:57:35+03:00
Происшествия

Астраханец выжил после падения с мотоцикла на скорости 200 километров в час

Парень пытался убедить полицейских, что упал с велосипеда
Сергей ВИКТОРОВ
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Парень выжил, упав с летящего на огромной скорости мотоцикла. Фото: УМВД России по Астраханской областиПарень выжил, упав с летящего на огромной скорости мотоцикла. Фото: УМВД России по Астраханской области
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17-летний подросток из Астрахани оштрафован полицейскими за дорожно-транспорное происшествие. Молодой человек упал с мотоцикла, мчащегося на скорости 200 километров в час.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, бригада «скорой помощи» привезла в больницу 17-летнего парня, живущего в селе Началово. Медики диагностировали у пострадавшего сочетанную травму, сотрясение мозга, перелом грудного отдела позвоночника, разрыв внутренних органов. Полицейским он заявил, что катался на велосипеде и упал.

Однако врачи и полицейские усомнились в том, что столь серьезные повреждения можно получить на велосипеде. Позже подросток признался, что ехал на мотоцикле по трассе Астрахань — Зеленга. Он разогнался до 200 километров в час, но не справился с управлением, съехал с дороги и упал.

На подростка составили сразу несколько протоколов — за езду на мотоцикле без номеров и страховки. Кроме того, у молодого человека не было «прав» на управление мотоциклом. Штраф ждет и владельца мотоцикла. По факту ДТП полицейские уже начали проверку.

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