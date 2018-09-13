Защитникам Сталинграда выплатят матпомощь к годовщине Сталинградской битвы

13 Сент. 15:36 2018-09-13T15:36:52+03:00

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о выплате материальной помощи ветеранам, участвовавшим в Сталинградской битве. Единовременную выплату защитники города получат до 31 марта. Она приурочена к 76-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом.

Как сообщает «КП-Волгоград», согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации Волгоградской области, по две тысячи рублей получат участники Сталинградской битвы и труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда», постоянно проживающие на территории Волгоградской области.

Кроме того, по тысяче рублей выплатят супругам погибших или умерших защитников Сталинграда, постоянно проживающих на территории региона и не вступившим в повторный брак. Аналогичную сумму получат и пенсионеры, имеющие статус «Дети Сталинграда».

Порядок выплаты предстоит разработать до 30 декабря 2018 года, а сами выплаты дойдут до адресатов до 31 марта 2019 года.