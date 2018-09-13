В Волгограде злоумышленники вырубили деревья вдоль шоссе Авиаторов

13 Сент. 15:24 2018-09-13T15:25:05+03:00

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В Волгограде полиция ищет неизвестных злоумышленников, вырубивших деревья вдоль шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда. Факт незаконной вырубки обнаружили сотрудники МУ «Горэколес».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в полицию обратились сотрудники предприятия. Они рассказали, что неизвестные лица в апреле 2018 года вырубили деревья вдоль шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда. При этом порубочные билеты на вырубку не выдавались, а общая сумма ущерба муниципальному лесничеству превысила 400 тысяч рублей.

Уголовное дело по факту незаконной рубки зеленых насаждений возбудили следователи отдела полиции №3 по Дзержинскому району Волгограда. В его основу легли материалы прокурорской проверки, проведенной по обращению МУ «Горэколес». Сейчас сыщики выясняют, кто именно вырубил деревья, а ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Дзержинского района Волгограда.