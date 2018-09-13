2018-09-13T15:09:51+03:00
Происшествия

В жуткой аварии под Волгоградом погибли три человека

На трассе столкнулись «семерка» и «Фольксваген Пассат»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Иномарка вылетела на встречную полосу для обгона и лоб в лоб протаранила "семерку".Иномарка вылетела на встречную полосу для обгона и лоб в лоб протаранила "семерку".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Утро 13 сентября началось с печальной сводки волгоградских гаишников: на московской трассе Р22 «Каспий» под Волгоградом в жуткой аварии погибли сразу три человека.

Случилось это примерно в 04.40 утра в Иловлинском районе Волгоградской области. Движение в эти часы еще не слишком интенсивное, и женщина за рулем «Фольксваген Пассат», которая мчалась из Волгограда в сторону Москвы, решилась пойти на обгон. Как не увидела встречную машину, неясно. На беду в обратном направлении ехали пожилые люди на «семерке»: за рулем 58-летний мужчина из поселка Лог, с ним в машине пассажиры - 67 лет и 61 год. Иномарка вылетела «семерке» в лоб, водитель легковушки пытался уйти от столкновения, но это было уже невозможно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, от «семерки» осталась только груда железа. Все трое, находившиеся в ней, погибли еще до приезда «скорой» помощи.

В "семерке" погибли все, водитель и пассажирка "Фольксвагена" отделались сотрясением головного мозга. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В "семерке" погибли все, водитель и пассажирка "Фольксвагена" отделались сотрясением головного мозга.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А вот 46-летняя виновница ДТП и ее пассажирка остались живы. Медики диагностировали у них сотрясение головного мозга и госпитализировали в больницу №25 города Волгограда.

По факту ДТП проводится проверка.

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