2018-09-13T14:28:29+03:00
Происшествия

Москвич заплатит штраф за оскорбление волгоградского полицейского

Перепалка произошла в аэропорту Волгограда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Говорят, алкоголь притупляет чувство страха. Наверно. Но однозначно притупляет чувство такта и субординации. Только так можно объяснить действия пьяного жителя Москвы, который устроил дебош и перепалку с полицейским в аэропорту Волгограда.

Это произошло еще в октябре 2017-го. Москвич Александр Цыганков ожидая свой самолет в зале аэропорта Волгограда, решил выпить спиртного. Но не рассчитал с дозой и стал буянить. Ему сделали замечание, а потом вызвали сотрудников полиции, усмирить буйного пассажира. Но на замечания стража порядка столичный гость также не отреагировал. Не усмирил его и административный протокол, который составил на него правоохранитель. Более того, он стал прилюдно оскорблять и унижать сотрудника полиции. За что и получил уголовное дело по статье «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ собрали все факты, доказывающие вину Цыганкова, и передали дело в суд. Мировой судья назначил нарушителю штраф в размере 6 тысяч рублей.

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