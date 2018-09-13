Под Ульяновском в авиакатастрофе погиб волгоградский пилот

13 Сент. 14:17 2018-09-13T15:06:28+03:00

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Сейчас пока точную причину ЧП не называют. Еще нет результатов экспертизы. Известно что около часа дня 12 сентября рядом с селом Тагай Ульяновской области недалеко от жилых домов упал самолет «Zlin37». Это легкомоторное судно. За штурвалом был 52-летний волгоградец. Он обрабатывал поля местного фермера от вредителей. Шансов выжить у мужчины не было.

На борту не нашли ни нужного пакета документов, ни свидетельство о годности судна. Сейчас по факту авиакатастрофы и гибели человека возбудили уголовное дело.

Причиной может быть и неисправность самолета, и ошибка самого пилота. Известно, что изначально «Zlin37» зарегистрирован в Волгограде. Но потом следы теряются: его арендовали и сдавали в субаренду. А недавно пытались продать за 3,5 миллиона рублей. Самолет 1979 года выпуска.

Самолет уже старый - 1979 года выпуска. Фото: Ульяновская транспортная прокуратура

Ульяновская транспортная прокуратура продолжает расследование обстоятельств происшествия.