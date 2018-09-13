2018-09-13T15:42:16+03:00
Общество

Волгоградцы будут получать возрастные льготы вне зависимости от пенсии

Женщины продолжат получать все пособия с 55 лет, а мужчины - с 60
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У пожилых волгоградцев сохранится и льготный проезд и компенсации по оплате услуг ЖКХ.У пожилых волгоградцев сохранится и льготный проезд и компенсации по оплате услуг ЖКХ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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То, что возраст выхода на пенсию в России увеличат, уже ни у кого не вызывает сомнения. Теперь идет борьба уже не за годы заслуженного отдыха, а за заслуженные льготы. Президент России рекомендовал регионам максимально сохранить людям предпенсионного возраста те льготы, которые у них есть сегодня. В Волгоградской области неуоснительно это поручение главы государства выполняют. И сегодня на заседании Волгоградской областной думы депутаты единогласно поддержали решение - сохранить региональные социальные льготы для женщин 55 лет и мужчин 60 лет, независимо от достижения ими пенсионного возраста.

Таким образом, волгоградцы старшего поколения по-прежнему смогут пользоваться льготным проездом, получать компенсации на оплату услуг ЖКХ, социальные пособия и слуховые аппаратаы и протезно-ортопедические изделия.

Соответствующие изменения внесены в Социальный кодекс, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе облдумы.

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