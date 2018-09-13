2018-09-13T13:25:13+03:00
Общество

В Волгограде IT-специалисты получают меньше рабочих на заводе

Средняя зарплата компьютерщиков – 30 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Зарплата у айтишников в Москве в два раза выше волгоградской.Зарплата у айтишников в Москве в два раза выше волгоградской.Фото: УМВД по Астраханской области
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13 сентября в мире отмечают День программиста. По этому поводу аналитики сайта бесплатных объявлений «Avito» решили в очередной раз посмотреть, насколько нужны сейчас люди, разбирающиеся в компьютерах и сколько им за это платят. Изучили те объявления, которые подают работодатели на их сайт

Больше всего получают IT-специалисты в столице нашей родины. 64 тысячи рублей в месяц. На втором месте самарские компьютерщики – 57 тысяч рублей. Причем зарплата у последних выросла за год на 34 процента, хотя по другим регионам наблюдается резкий спад.

А вот волгоградцы опять в аутсайдерах – на предпоследнем месте. У нас ребята зарабатывают 30 тысяч рублей, хотя еще в прошлом году им начисляли 32. Это меньше, чем в среднем зарабатывают сотрудники волгоградских заводов – у работяг зарплата около 35 тысяч рублей.

Число общих вакансий для айтишников сильно не поменялось. Правда, программистов требуется уже меньше, чем в прошлом году, а вот системных администраторов, напротив, искать стали чаще. Но опять же те, кто пишут программы, получают больше, чем те, кто их устанавливают и настраивают.

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