15 сентября рокадную дорогу в Волгограде закроют для транспорта
Суббота, 15 сентября, в Волгограде будет насыщенным спортивными мероприятиями. В этот день в нашем городе будет проходить и «Кубок Елены Исинбаевой по легкой атлетике», и футбольный матч «Ротора» на Волгоград-Арене. А начнется этот спортивный день, который к слову совпал с Всероссийским днем бега, с «Кросса наций». Забег уже 14 лет подряд проводится именно в этот день, и он объединяет всех, кто ратует за здоровый образ жизни - от мала до велика. В Волгограде ожидают больше 13 тысяч участников. А так как он будет проходить на рокадной дороге, движение транспорта там на время перекроют.
- Для удобства и безопасности участников забега рокадная дорога станет пешеходной с утра и до 16.00, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации города.
Пешеходной станет и улица Набережной имени 62-ой Армии - от улицы Калинина до улицы Маршала Крылова.
А также:
- участок улицы Краснознаменской - от улицы Советской до Набережной
- участок улицы Комсомольской - от улицы Чуйкова до Набережной
- участок улицы 7-ой Гвардейской - от улицы Советской до Набережной
- улица Землянского - от проспекта Ленина до Набережной.
На время проведения спортивного мероприятия транспорт пустят в объезд по улицам Калинина, Советской, Маршала Крылова и проспекту Ленина.