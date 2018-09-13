15 сентября рокадную дорогу в Волгограде закроют для транспорта

13 Сент. 13:13 2018-09-14T12:34:45+03:00

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Суббота, 15 сентября, в Волгограде будет насыщенным спортивными мероприятиями. В этот день в нашем городе будет проходить и «Кубок Елены Исинбаевой по легкой атлетике», и футбольный матч «Ротора» на Волгоград-Арене. А начнется этот спортивный день, который к слову совпал с Всероссийским днем бега, с «Кросса наций». Забег уже 14 лет подряд проводится именно в этот день, и он объединяет всех, кто ратует за здоровый образ жизни - от мала до велика. В Волгограде ожидают больше 13 тысяч участников. А так как он будет проходить на рокадной дороге, движение транспорта там на время перекроют.

- Для удобства и безопасности участников забега рокадная дорога станет пешеходной с утра и до 16.00, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Пешеходной станет и улица Набережной имени 62-ой Армии - от улицы Калинина до улицы Маршала Крылова.

А также:

- участок улицы Краснознаменской - от улицы Советской до Набережной

- участок улицы Комсомольской - от улицы Чуйкова до Набережной

- участок улицы 7-ой Гвардейской - от улицы Советской до Набережной

- улица Землянского - от проспекта Ленина до Набережной.

На время проведения спортивного мероприятия транспорт пустят в объезд по улицам Калинина, Советской, Маршала Крылова и проспекту Ленина.