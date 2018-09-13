2018-09-14T12:34:45+03:00
Авто

15 сентября рокадную дорогу в Волгограде закроют для транспорта

На время проведения «Кросса наций» Нулевая продольная станет пешеходной
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото Волгоградский марафон.Фото Волгоградский марафон.
Изменить размер текста:

Суббота, 15 сентября, в Волгограде будет насыщенным спортивными мероприятиями. В этот день в нашем городе будет проходить и «Кубок Елены Исинбаевой по легкой атлетике», и футбольный матч «Ротора» на Волгоград-Арене. А начнется этот спортивный день, который к слову совпал с Всероссийским днем бега, с «Кросса наций». Забег уже 14 лет подряд проводится именно в этот день, и он объединяет всех, кто ратует за здоровый образ жизни - от мала до велика. В Волгограде ожидают больше 13 тысяч участников. А так как он будет проходить на рокадной дороге, движение транспорта там на время перекроют.

- Для удобства и безопасности участников забега рокадная дорога станет пешеходной с утра и до 16.00, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Пешеходной станет и улица Набережной имени 62-ой Армии - от улицы Калинина до улицы Маршала Крылова.

А также:

- участок улицы Краснознаменской - от улицы Советской до Набережной

- участок улицы Комсомольской - от улицы Чуйкова до Набережной

- участок улицы 7-ой Гвардейской - от улицы Советской до Набережной

- улица Землянского - от проспекта Ленина до Набережной.

На время проведения спортивного мероприятия транспорт пустят в объезд по улицам Калинина, Советской, Маршала Крылова и проспекту Ленина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей