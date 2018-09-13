2018-09-13T12:46:18+03:00
Общество

Коля живи: волгоградцев просят помощь мальчику победить саркому

16-летнему Николаю Гончарову нужны силы и средства, чтобы побороть рак
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сейчас за жизнь Коли борются корейские врачи. И у него есть шанс выздороветь! Подарим мальчишке этот шанс.Сейчас за жизнь Коли борются корейские врачи. И у него есть шанс выздороветь! Подарим мальчишке этот шанс.
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Коле Гончарову из Волгограда всего 16 лет. И еще год назад он был активным мальчишкой, который с удовольствием и интересом брался за любое дело. Любил спорт, готовился служить в десантных войсках... А в августе 2017-го его вдруг резко подкосила высокая температура. Но через три дня все прошло, а потом повторилось через 3-4 недели. В больнице сразу нам посоветовали лечить остеохондроз. Но мама настояла на более тщательном обследовании.

К сожалению, в Волгограде точный диагноз поставить не смогли. Страшный недуг обнаружили только в декабре в московской клинике. Диагноз неутешительный - Саркома Юинга.

- Из Москвы Колю отправили в Волгоград. Но здесь практически всегда детки с таким диагнозом становятся ангелочками. Поэтому Коля сейчас в Корее, - рассказывает мама волгоградского мальчишки.

Семья Гончаровых многодетная и верующая, поэтому православные люди откликнулись на призыв о помощи. Благодаря их поддержке и благотворительным фондам, Коля оказался в клинике Южной Кореи. Мальчишке назначили 14 курсов химиотерапии и радиотерапию. Но за лечение выставили огромный счет - почти 22 миллиона рублей. Сумма для семьи неподъемная. И они зарегистрировали группу с криком «Коля, живи!».

В этой группе они отчитываются о каждом своем достижении, молятся и верят. Верят в отзывчивые и добрые сердца волгоградцев, которые помогут Коле победить болезнь.

ВАЖНО

Если вы захотите помочь Коле:

Гончарова Альфия Далифовна (мама) 8 917 830 00 79.

Гончаров Костя (папа) 8 987 656 44 42.

Остальные реквизиты вы найдете в группе «Коля, живи!».

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