2018-09-13T12:44:47+03:00
Общество

В Волгограде ищут наркоманов, которые хотели бы бесплатно избавиться от зависимости

В регионе два центра будут реабилитировать зависимых
Екатерина МАЛИНИНА
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Людей возвращают к обычной жизни.Людей возвращают к обычной жизни.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Проблема наркомании никуда не делась. Просто об этих людях стали меньше говорить. Но государство продолжает выделять деньги для борьбы с этой зависимостью. Может, не такие большие, но шанс адаптироваться и вернуться к нормальной жизни это дает неплохой.

В Волгоградской области действует специальная программа по социальной реабилитации наркозависимым – участвуют в ней две организации АНП ″Волгоградский реабилитационный центр ″Альтернатива″ и региональный фонд ″Здоровое поколение″. Им оплачивают шестимесячный курс для 22 двух человек (180 тысяч рублей на одного). Каждый может сам выбрать учреждение.

Из-за того, что информации о программе практически не было, в этом году с трудом набрали 17 человек. Так что осталось еще 5 сертификатов. Ими могут воспользоваться те, кто прошел лечение в областном наркодиспансере и на руках есть заключение врача о необходимости социальной адаптации. Подойдет и судебное решение об обязанности пройти курс.

Это прекрасный шанс для родителей вернуть своего ребенка к обычной жизни: к сожалению, сами наркоманы редко изъявляют желание расстаться с привычкой.

Программа рассчитана на шесть месяцев, за это время с участниками будут работать психотерапевты, психологи, консультанты химической зависимости, педагоги. Предстоит и трудовая реабилитация. Отдельное внимание уделяется физической культуре – разного рода тренировкам.

Правда, в это году с программой (а действует она уже 4 год) случилась маленькая неприятность. Раньше ей заведовал комитет по молодежной политике, после ликвидации ее передали в комитет соцзащиты. Из-за этого реабилитацию первых участников смогли начать только в июле.

- Мы переносим на следующий год лечение тех, кто сейчас к нам попадает по этим сертификатам. Но их также ждет полный шестимесячный курс, - говорит Елена Бханот, заместитель АНП ″Волгоградский реабилитационный центр ″Альтернатива″

Как рассказали "КП-Волгоград", чтобы получить «путевку», следует обратиться в Центр социальной защиты населения по Тракторозаводскому району.

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