Все на футбол: в кассы Волгоград Арены поступили билеты на матч Ротор - Зенит-2

13 Сент. 12:12 2018-09-14T10:28:51+03:00

В день игры 15 сентября электрички будут останавливаться у Мамаева кургана

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В субботу, 15 сентября, «Ротор» встретится с питерским ФК «Зенит-2». Матч в рамках 11-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ пройдет на «Волгоград Арене». И волгоградцев уже приглашают на футбол! До сегодняшнего дня билеты на матч можно было купить только на сайте Kassir.ru или в точках продаж оператора. Но 14 и 15 сентября билеты поступят в продажу в кассах «Волгоград Арены».

- Кассы будут работать 14 сентября - с 10.00 до 20.00, 15 сентября - с 10.00 и вплоть до начала игры, - уточняют в пресс-службе волгоградского клуба.

Напомним, начало матча - в 18.00.

Еще одна хорошая новость: в день футбола в Волгограде усилят работу общественного транспорта. Электрички тоже откорректируют расписание.

15 сентября на один рейс изменят расписание электрички сообщением «Аэропорт-Шпалопропитка» и «Шпалопропитка - Тракторная пассажирская»: они будут делать дополнительную остановку на станции Мамаев курган.