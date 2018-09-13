Все на футбол: в кассы Волгоград Арены поступили билеты на матч Ротор - Зенит-2
В субботу, 15 сентября, «Ротор» встретится с питерским ФК «Зенит-2». Матч в рамках 11-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ пройдет на «Волгоград Арене». И волгоградцев уже приглашают на футбол! До сегодняшнего дня билеты на матч можно было купить только на сайте Kassir.ru или в точках продаж оператора. Но 14 и 15 сентября билеты поступят в продажу в кассах «Волгоград Арены».
- Кассы будут работать 14 сентября - с 10.00 до 20.00, 15 сентября - с 10.00 и вплоть до начала игры, - уточняют в пресс-службе волгоградского клуба.
Напомним, начало матча - в 18.00.
Еще одна хорошая новость: в день футбола в Волгограде усилят работу общественного транспорта. Электрички тоже откорректируют расписание.
15 сентября на один рейс изменят расписание электрички сообщением «Аэропорт-Шпалопропитка» и «Шпалопропитка - Тракторная пассажирская»: они будут делать дополнительную остановку на станции Мамаев курган.