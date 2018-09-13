В Волго-Ахтубинской пойме построят новую плотину и девять водотоков

13 Сент. 11:36 2018-09-13T11:37:16+03:00

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От того, как наполняются ерики и озера Волго-Ахтубинской поймы в период половодья зависит и то, как будет чувствовать себя вся экосистема этой территории и люди, проживающие здесь и использующие эту воду в хозяйственных нуждах. В последние годы пойму хорошо почистили, но искусственные насыпи все же препятствуют заполнению поймы водой. Поэтому было принято решение построить новую переливную плотину на ерике Каширин у хутора Невидимка и девять водопропускных сооружений на ериках Сахарный, Дударев, Нарезной, Шуматин, Затон, Шумроватый, Дудак и протоке Невидимка. Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроде, проекты уже готовы и одобрены и в 2019 году подрядчики приступят к работам.

Напомним, в этом году уже идет полномасштабная реконструкция водопропускного сооружения на территории Куйбышевского сельского поселения.

- После его модернизации объемы пропуска воды в ерик Песчаный и систему озер Чайка могут быть увеличены в четыре раза, - уточняют в облкомприроде.