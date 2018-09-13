2018-09-13T11:14:42+03:00
Общество

На волгоградских заводах в среднем получают 35 тысяч рублей

По данным статистиков, зарплата растет с каждым годом
Екатерина МАЛИНИНА
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Предприятия постепенно переходят на автоматизированные рабочие места.Предприятия постепенно переходят на автоматизированные рабочие места.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый день статистики и чиновники очень стараются, чтобы поднять нам настроение. Цифры, которые они выдают, не могут не вызывать оптимизма и уверенности в движении вперед.

Комитет промышленности и торговли опубликовал данные за полгода. Количество рабочих мест, причем высокопроизводительных, на волгоградских заводах растет. За шесть месяцев их прибавилось на 4,7 тысяч. Общее же число – 55700. В основном прибавка идет за счет таких предприятий как АО «Волжский трубный завод», АО «Каустик», АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Посмотрели и зарплату сотрудников. Оказалось, что она также выросла на 8, 3 % по сравнению с прошлым годам. Теперь работник предприятия получает в среднем 34,9 тысячи рублей. Неплохая зарплата в достаточно бедном на доходы Волгограде. Главное, чтобы эти цифры были не средней температурой по больнице, когда начальник получает 150 тысяч, а работник 15, ну а в среднем все у всех совсем неплохо.

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