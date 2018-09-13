Поддержим: волгоградские Мисс и Мистер едут на конкурс студенчества
Знаете, чем конкурс Мисс и Мистер Студенчество России отличается от всех подобных мероприятий? Тем, что здесь оценивают не только красоту, и не столько привлекательную внешность, сколько творческую натуру, устремленность и личностные качества. В этом году представлять Волгоград на всероссийском конкурсе студенчества-2018 будут студентка Волгоградского государственного университета Наталья Ильинская и студент Волгоградского государственного аграрного университета Иван Попша.
Наталья с 2013 года является создателем и руководителем танцевального коллектива ВолГУ «Инверсия», который множество раз занимал призовые места на различных творческих конкурсах. Сейчас она учится на 2 курсе магистратуры по направлению «Журналистика» и мечтает связать свою жизнь с телевидением.
Фото с личной странички Наталья Ильинской.
Иван любит спорт. Обожает плавание и бокс, читает книги, играет на гитаре, и рискует.
- Ребята, обязательно ставьте перед собой цели, выступайте везде, оставляйте о себе память, творите, любите и живите, - советует Иван читателям «КП-Волгоград».
Фото с личной странички Ивана Попша.
В этом году финал конкурса будет проходить в Севастополе с 24 по 29 сентября. 25 победителей региональных этапов всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта будут бороться за короны и титулы. Поддержим волгоградцев!
Проголосовать за наших ребят можно здесь (не забудьте вступить в группу).
Напомним, что в 2017-м году волгоградец Эльвин Марданов - студент ВолГУ - стал «Вторым вице-мистером Студенчество России-2017».