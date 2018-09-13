2018-09-13T13:42:21+03:00
Звезды

Поддержим: волгоградские Мисс и Мистер едут на конкурс студенчества

Волгоград в этом году на всероссийском этапе представляют Наталья Ильинская и Иван Попша [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Эта пара волгоградских студентов представят нашу область на всероссийском конкурсе.Эта пара волгоградских студентов представят нашу область на всероссийском конкурсе.
Изменить размер текста:

Знаете, чем конкурс Мисс и Мистер Студенчество России отличается от всех подобных мероприятий? Тем, что здесь оценивают не только красоту, и не столько привлекательную внешность, сколько творческую натуру, устремленность и личностные качества. В этом году представлять Волгоград на всероссийском конкурсе студенчества-2018 будут студентка Волгоградского государственного университета Наталья Ильинская и студент Волгоградского государственного аграрного университета Иван Попша.

Наталья с 2013 года является создателем и руководителем танцевального коллектива ВолГУ «Инверсия», который множество раз занимал призовые места на различных творческих конкурсах. Сейчас она учится на 2 курсе магистратуры по направлению «Журналистика» и мечтает связать свою жизнь с телевидением.

Фото с личной странички Наталья Ильинской.

Фото с личной странички Наталья Ильинской.

Иван любит спорт. Обожает плавание и бокс, читает книги, играет на гитаре, и рискует.

- Ребята, обязательно ставьте перед собой цели, выступайте везде, оставляйте о себе память, творите, любите и живите, - советует Иван читателям «КП-Волгоград».

Фото с личной странички Ивана Попша.

Фото с личной странички Ивана Попша.

В этом году финал конкурса будет проходить в Севастополе с 24 по 29 сентября. 25 победителей региональных этапов всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта будут бороться за короны и титулы. Поддержим волгоградцев!

Проголосовать за наших ребят можно здесь (не забудьте вступить в группу).

Напомним, что в 2017-м году волгоградец Эльвин Марданов - студент ВолГУ - стал «Вторым вице-мистером Студенчество России-2017».

missmisterstudrusmissmisterstudrus
Волгоградская область
29 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей