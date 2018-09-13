Поддержим: волгоградские Мисс и Мистер едут на конкурс студенчества

13 Сент. 11:12 2018-09-13T13:42:21+03:00

Волгоград в этом году на всероссийском этапе представляют Наталья Ильинская и Иван Попша [фото, видео]

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Знаете, чем конкурс Мисс и Мистер Студенчество России отличается от всех подобных мероприятий? Тем, что здесь оценивают не только красоту, и не столько привлекательную внешность, сколько творческую натуру, устремленность и личностные качества. В этом году представлять Волгоград на всероссийском конкурсе студенчества-2018 будут студентка Волгоградского государственного университета Наталья Ильинская и студент Волгоградского государственного аграрного университета Иван Попша.

Наталья с 2013 года является создателем и руководителем танцевального коллектива ВолГУ «Инверсия», который множество раз занимал призовые места на различных творческих конкурсах. Сейчас она учится на 2 курсе магистратуры по направлению «Журналистика» и мечтает связать свою жизнь с телевидением.

Фото с личной странички Наталья Ильинской.

Иван любит спорт. Обожает плавание и бокс, читает книги, играет на гитаре, и рискует.

- Ребята, обязательно ставьте перед собой цели, выступайте везде, оставляйте о себе память, творите, любите и живите, - советует Иван читателям «КП-Волгоград».

Фото с личной странички Ивана Попша.

В этом году финал конкурса будет проходить в Севастополе с 24 по 29 сентября. 25 победителей региональных этапов всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта будут бороться за короны и титулы. Поддержим волгоградцев!

Проголосовать за наших ребят можно здесь (не забудьте вступить в группу).

Напомним, что в 2017-м году волгоградец Эльвин Марданов - студент ВолГУ - стал «Вторым вице-мистером Студенчество России-2017».