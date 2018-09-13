Гости ЧМ-2018 в Волгограде пожаловались на грязное белье и прокуренные комнаты

13 Сент. 10:43 2018-09-13T10:45:42+03:00

Иностранцы на такие мелочи, как неубранный номер, внимания не обращали. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Чемпионат мира по футболу оставил море эмоций и воспоминаний у тех, кто к нему прикоснулся. Правда, не у всех впечатления только положительные. В Роспотребнадзор по Волгоградской области после мундиаля поступило четыре заявления на качество гостиничных услуг и семь жалоб на цены.

Болельщики пожаловались на грязное белье в номерах, неубранные комнаты, на стойкий запах табака в помещениях. Также было письмо о просроченных продуктах и напитках.

Как рассказали "КП-Волгоград" в Роспотребнадзоре по Волгоградской области, недовольны оказались туристы и ценами на услуги гостиниц. Они в некоторых случаях превышали установленные законом в несколько раз.

По всем жалобам были проверки и нарушителей наказали штрафами и предупреждениями.

Кстати, среди недовольных - только русские любители футбола. Английские, тунисские, египетские и прочие болельщики их зарубежья списали эти мелочи на местный колорит. Им было без разницы, где спать и что есть: главное - красивый футбол и большой праздник.