2018-09-13T10:45:42+03:00
Общество

Гости ЧМ-2018 в Волгограде пожаловались на грязное белье и прокуренные комнаты

Правда, от иностранцев заявлений не поступало
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иностранцы на такие мелочи, как неубранный номер, внимания не обращали.Иностранцы на такие мелочи, как неубранный номер, внимания не обращали.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Чемпионат мира по футболу оставил море эмоций и воспоминаний у тех, кто к нему прикоснулся. Правда, не у всех впечатления только положительные. В Роспотребнадзор по Волгоградской области после мундиаля поступило четыре заявления на качество гостиничных услуг и семь жалоб на цены.

Болельщики пожаловались на грязное белье в номерах, неубранные комнаты, на стойкий запах табака в помещениях. Также было письмо о просроченных продуктах и напитках.

Как рассказали "КП-Волгоград" в Роспотребнадзоре по Волгоградской области, недовольны оказались туристы и ценами на услуги гостиниц. Они в некоторых случаях превышали установленные законом в несколько раз.

По всем жалобам были проверки и нарушителей наказали штрафами и предупреждениями.

Кстати, среди недовольных - только русские любители футбола. Английские, тунисские, египетские и прочие болельщики их зарубежья списали эти мелочи на местный колорит. Им было без разницы, где спать и что есть: главное - красивый футбол и большой праздник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей