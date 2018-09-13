2018-09-13T10:09:23+03:00
Происшествия

Под Волгоградом разоблачили медиков, которые за взятки присваивали людям инвалидность

В махинациях было замешано восемь человек, в том числе медики из Волжского и Ленинска
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Правоохранители раскрыли преступную схему, по которой волгоградцам за «энную» сумму медики присваивали группу инвалидности без всяких на то медпоказаний. Когда стали распутывать клубок аферистов, оказалось что в схеме задействовано минимум семь человек, в том числе врач-невролог поликлиники города Ленинска, медсестра бюро медико-социальной экспертизы и еще 6 лиц. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

А началось все еще в 2014-м году, когда 68-летняя жительница Ленинского района познакомилась с медсестрой бюро медико-социальной экспертизы, обслуживающей территорию Волжского и Ленинска. Последняя призналась, что может помочь в оформлении инвалидности даже без медпоказаний. За свои услуги попросила 30 тысяч рублей, а если подруга получит от клиента больше, оставшиеся деньги та может оставить себе. Позже эта же женщина познакомилась поближе с врачом-неврологом из Ленинска, которая за 10 тысяч согласилась дать направление на медкомиссию. И «схема» заработала. Одной знакомой ушлая аферистка помогла оформить инвалидность за 85 тысяч рублей, потом мужчине оформила 2-ю группу за 250 тысяч рублей. Затем еще одной 53-летней женщине за 110 тысяч рублей выдали инвалидность.

Вскрыли схему сотрудники УЭБиПК Волжского.

Всего следователи насчитали на данный момент 8 эпизодов мошенничества, 6 эпизодов посредничества во взяточничестве, 2 эпизода мелкого взяточничества, 2 служебных подлога и подделку документов.

Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды противопровной деятельности этой группы, - уточняют в ГУ МВД по региону.

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