Под Волгоградом разоблачили медиков, которые за взятки присваивали людям инвалидность
Правоохранители раскрыли преступную схему, по которой волгоградцам за «энную» сумму медики присваивали группу инвалидности без всяких на то медпоказаний. Когда стали распутывать клубок аферистов, оказалось что в схеме задействовано минимум семь человек, в том числе врач-невролог поликлиники города Ленинска, медсестра бюро медико-социальной экспертизы и еще 6 лиц. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.
А началось все еще в 2014-м году, когда 68-летняя жительница Ленинского района познакомилась с медсестрой бюро медико-социальной экспертизы, обслуживающей территорию Волжского и Ленинска. Последняя призналась, что может помочь в оформлении инвалидности даже без медпоказаний. За свои услуги попросила 30 тысяч рублей, а если подруга получит от клиента больше, оставшиеся деньги та может оставить себе. Позже эта же женщина познакомилась поближе с врачом-неврологом из Ленинска, которая за 10 тысяч согласилась дать направление на медкомиссию. И «схема» заработала. Одной знакомой ушлая аферистка помогла оформить инвалидность за 85 тысяч рублей, потом мужчине оформила 2-ю группу за 250 тысяч рублей. Затем еще одной 53-летней женщине за 110 тысяч рублей выдали инвалидность.
Вскрыли схему сотрудники УЭБиПК Волжского.
Всего следователи насчитали на данный момент 8 эпизодов мошенничества, 6 эпизодов посредничества во взяточничестве, 2 эпизода мелкого взяточничества, 2 служебных подлога и подделку документов.
Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды противопровной деятельности этой группы, - уточняют в ГУ МВД по региону.