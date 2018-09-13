2018-09-13T10:00:37+03:00
Происшествия

Волгоградец на своей BMW5 протаранил гараж

27-летний водитель устроил ночные гонки по Камышину
Екатерина МАЛИНИНА
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Восстановление машины обойдется очень дорого.Восстановление машины обойдется очень дорого.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла около трех часов ночи в городе Камышин. Молодой человек гнал по городу на своей черной BMW бизнес-класса – наслаждался скоростью. Но на одном из не совсем ровных участков дороги 27-летний водитель не справился с управлением, скатился на левую обочину, а затем врезался в гаражный бокс. Хорошо, что сработала подушка безопасности.

«Скорую» и полицию парень вызвал сам. Врачи диагностировали многочисленные травмы – пациента увезли в районную больницу. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. А страховой компании, возможно, придется платить за ремонт поврежденного гаража.

Еще один водитель «пошел на таран» в Городище. Правда, там автомобилист сел за руль пьяным. Поэтому на своей не справился с управлением, скатился с дороги на обочину и врезался в фонарный столб. 31-летний пассажир машины оказался в больнице. А вот у водителя - ни царапины.

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