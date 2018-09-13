13 Сент. 09:35 2018-09-13T09:47:17+03:00

Волгоградцы смогут окунуться в атмосферу круизов Costa Cruises в итальянском стиле

Изменить размер текста: A A

18 сентября в Волгограде стартует первый фестиваль круизов "Ciao, Italia", который пройдет по всей стране.

В Москве, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и других городах России состоятся встречи, презентации и мастер-классы, которые познакомят вас с удивительным миром круизов Costa по Средиземноморью и городам Европы. Вы сможете получить полную информацию о круизах и задать все интересующие вас вопросы консультантам.

Праздничные мероприятия пройдут на отдельных городских площадках и на бортах теплоходов:

- «Созвездия Инфофлота»:

- «Лунная соната»

- «Н.А. Некрасов»

- «Александр Бенуа»

Компания «Инфофлот» – приоритетный партнер итальянской круизной компании Costa Cruises в России.

Круизы компании Costa Cruises по Средиземному морю. Фото: Компания «Инфофлот».

В программе фестивалей:

- презентация круизов Costa;

- возможность задать все интересующие вопросы консультантам;

- гастрономический мастер-класс "в итальянском стиле" с дегустацией;

- выступления артистов;

- фуршет;

- розыгрыш памятных подарков и сувениров.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

Количество участников ограничено.

Мы ждем вас! Добро пожаловать на борт!