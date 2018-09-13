18 сентября в Волгограде стартует первый фестиваль круизов "Ciao, Italia", который пройдет по всей стране
18 сентября в Волгограде стартует первый фестиваль круизов "Ciao, Italia", который пройдет по всей стране.
В Москве, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и других городах России состоятся встречи, презентации и мастер-классы, которые познакомят вас с удивительным миром круизов Costa по Средиземноморью и городам Европы. Вы сможете получить полную информацию о круизах и задать все интересующие вас вопросы консультантам.
Праздничные мероприятия пройдут на отдельных городских площадках и на бортах теплоходов:
- «Созвездия Инфофлота»:
Компания «Инфофлот» – приоритетный партнер итальянской круизной компании Costa Cruises в России.
Круизы компании Costa Cruises по Средиземному морю. Фото: Компания «Инфофлот».
В программе фестивалей:
- презентация круизов Costa;
- возможность задать все интересующие вопросы консультантам;
- гастрономический мастер-класс "в итальянском стиле" с дегустацией;
- выступления артистов;
- фуршет;
- розыгрыш памятных подарков и сувениров.
Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.
Количество участников ограничено.
Мы ждем вас! Добро пожаловать на борт!