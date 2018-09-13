В Волгограде в собственной квартире сгорела 44-летняя женщина

13 Сент. 09:24 2018-09-13T09:24:32+03:00

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Примерно в час дня на пульт спасателям поступило тревожное сообщение из Тракторозаводского района Волгограда. Очевидцы рассказали, что из квартиры, расположенной и четырехэтажке по улице 95-й Гвардейской валит густой дым. В считанные минуты пожарные были на месте. Когда они попали к эпицентру пожара, в дыму уже была вся квартира. Горели домашние вещи. В этой же комнате спасатели наши и бездыханное тело 44-летней женщины. Ей вызвали «скорую», но медики уже были бессильны. Женщина погибла, сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по региону.

За минувшие сутки пожарные 45 раз еще выезжали на тушение возгораний. К счастью, больше жертв не было. Но, в числе крупных - пожар в Новониколаевском районе. На улице Спортивная в рабочем посёлке Новониколаевский огонь уничтожил 2 хозпостройки и три гаража. Причем в одном из гаражей внутри находилась «шестерка». Машина также сгорела дотла.