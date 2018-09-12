2018-09-12T22:00:47+03:00
Происшествия

В Астрахани на вымогательстве поймали двоих полицейских

Оборотни в погонах запросили сто тысяч рублей за смягчение статьи наркоману
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани за решеткой оказались те, кто призван следить за порядком - двое полицейских. Эти ушлые оборотни в погонах решили заработать на матери задержанного за оборот наркотиков мужчины. Они заявили женщине, что могут переквалифицировать статью, вменяемую задержанному, на более «мягкую». Конечно, не просто так, а за деньги. Оценили свои действия в сто тысяч рублей. Хотя на самом деле они не имели даже возможности выполнить обещанное.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, при передаче денег полицейских и поймали сотрудники регионального ОРЧ СБ УМВД. Как говорят, с поличным. Теперь они сами проходят по уголовному делу, правда по статье «покушение на мошенничество».

На данный момент следователи уже собрали все факты и улики, доказывающие их вину, и дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передали в суд.

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