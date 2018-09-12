В Волгоградской области растет число предпринимателей

12 Сент. 21:50 2018-09-12T21:50:48+03:00

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Все больше волгоградцев приходят к осознанию того, что выгоднее работать на себя, и начинают свой собственный бизнес. В этом году в этом плане в Волгоградской области наметилась положительная тенденция. На данный момент у нас зарегистрировано 62,4 тысячи предпринимателей. И это на 0,4% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в Воллгоградстате.

Только в августе этого года ИП зарегистрировали 1027 волгоградцев. Вот только, экспериментировать земляки не торопятся, выбирают проверенные годами сферы - торговлю, ремонт авто, транспортировка и хранение, строительство, гостиницы и предприятия общественного питания, и реже научную и техническую деятельность.

Правда, рынок нынче суров и не все выдерживают конкуренцию, поэтому закрываются ИП также часто, как и открываются. Например, в том же августе прекратили свой бизнес 763 предпринимателя.