В волгоградском соборе Александра Невского создают иконостас

12 Сент. 20:38 2018-09-12T20:38:34+03:00

Он будет высотой 9 метров и выполнен из мрамора

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В соборе Александра Невского, который возводят в центре Волгограда, работы не останавливаются ни на минуту. Сегодня рабочие приступили к одному из самых важных этапов - к созданию иконостаса. Он будет выполнен из мрамора.

- Так как мрамор нельзя «подогнать» на месте, фрагменты иконостаса выпиливаются с точностью до сантиметров и даже миллиметров, — рассказали специалисты в ООО «Павловская Мастерская», которые выполняют работы по внутреннему убранству собора.

В волгоградской епархии «КП-Волгоград» приоткрыли завесу тайны: центральный иконостас будет высотой аж девять метров, по краям к нему будут примыкать два пристенных киота, в приделах разместятся боковые иконостасы. Между ними и пристенными киотами будут находиться отдельно стоящие кивории с купольными навершиями - изолированное пространство, где также можно молиться.

Сейчас мастера выполняют резные работы по мрамору центральной части иконостаса. Выполнены чеканные и ювелирные украшения для икон местного ряда, также идет работа по чеканке элементов царских врат. А иконописцы уже приступили к написанию икон (список уже согласован).

- В самом соборе Александра Невского строители монтируют железобетонную опорную плиту для будущего иконостаса, - уточняют в епархии.