Волгоградский пастух заплатит 87 тысяч рублей за покореженную овцами иномарку

12 Сент. 19:53 2018-09-12T19:54:15+03:00

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Конфликт между пастухом и владельцем «RENAULT DUSTER» дошел до суда. А все потому, что овцы помяли волгоградцу машину. Случилось это еще в августе 2017-го в Новониколаевском районе Волгоградской области. Водитель ехал вечером по дороге, когда внезапно на проезжую часть выскочило стадо овец. Затормозить успел лишь в последнюю минуту, а животные, испугавшись, наоборот кинулись на машину.

Добровольно оплатить ремонт авто пастух отказался и водитель обратился в суд с просьбой взыскать с него стоимость причинённого иномарке ущерба.

Пастух себя виновным признавал отказался, мол, водитель сам превысил скорость, испугал овец и те побежали навстречу друг другу, не дав проехать машине. Но райсуд посчитал иначе. А именно: пастух перегонял стадо вне специально отведенного для этого места и в условиях недостаточной видимости. Поэтому посчитал требования пострадавшего оправданными. И присудил выплатить пастуху 87 367 рублей ущерба.

Негодующий пастух не согласился с таким решением и подал апелляцию в Волгоградский областной суд. Но и здесь его доводы не убедили судей, и вердикт оставили без изменения.