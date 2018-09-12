2018-09-12T19:54:15+03:00
Общество

Волгоградский пастух заплатит 87 тысяч рублей за покореженную овцами иномарку

Испуганные на дороге животные помяли машину
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Конфликт между пастухом и владельцем «RENAULT DUSTER» дошел до суда. А все потому, что овцы помяли волгоградцу машину. Случилось это еще в августе 2017-го в Новониколаевском районе Волгоградской области. Водитель ехал вечером по дороге, когда внезапно на проезжую часть выскочило стадо овец. Затормозить успел лишь в последнюю минуту, а животные, испугавшись, наоборот кинулись на машину.

Добровольно оплатить ремонт авто пастух отказался и водитель обратился в суд с просьбой взыскать с него стоимость причинённого иномарке ущерба.

Пастух себя виновным признавал отказался, мол, водитель сам превысил скорость, испугал овец и те побежали навстречу друг другу, не дав проехать машине. Но райсуд посчитал иначе. А именно: пастух перегонял стадо вне специально отведенного для этого места и в условиях недостаточной видимости. Поэтому посчитал требования пострадавшего оправданными. И присудил выплатить пастуху 87 367 рублей ущерба.

Негодующий пастух не согласился с таким решением и подал апелляцию в Волгоградский областной суд. Но и здесь его доводы не убедили судей, и вердикт оставили без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей