2018-09-12T19:14:19+03:00
Общество

Юбилейный вечер «30 лет с вами» НЭТ посвятил Отару Джангишерашвили

Волгоградский Новый экспериментальный театр откроет 30-й сезон 14 сентября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Новый экспериментальный театр открывает сезон юбилейным вечером «30 лет с вами!».Новый экспериментальный театр открывает сезон юбилейным вечером «30 лет с вами!».Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Новый экспериментальный театр Волгограда в этом году откроет 30-й сезон 14 сентября юбилейным вечером «30 лет с вами!». Это будет первый сезон с новым художественным руководителем. В театре идут репетиции премьерного спектакля «Сильвия» по пьесе Альберта Герни, который покажут уже в октябре. В планах постановка «Горе от ума» по Грибоедову. А пока НЭТ представляет зрителям все самое лучшее из постановок за тридцать лет и вспоминает Отара Джангишерашвили. 12 сентября на большой сцене состоялся закрытый пресс-показ юбилейного вечера.

Лучшие спектакли НЭТа за 30 лет собрали в одной постановке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Лучшие спектакли НЭТа за 30 лет собрали в одной постановке.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы с коллегами решили сделать коллаж из спектаклей разных лет. Ничего в них не меняли, где-то сделали музыкальные связки. Хотели показать зрителю все то, что мы делали на протяжении 30 лет, всю ту энергию, которую несем в зал, всю нашу любовь, - рассказал журналистам ведущий актер НЭТ, заслуженный артист РФ Андрей Курицын.

Заслуженный артист России Андрей Курицын о юбилейном вечере НЭТ «30 лет с вами».Геннадий БИСЕНОВ

На юбилейном вечере на сцену вышли все актеры театра. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На юбилейном вечере на сцену вышли все актеры театра.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Финальную часть юбилейного вечера посвятили Отару Джангишерашвили. Это его пустое кресло. Или трон. За которым стоят актеры. Закончили спектакль лезгинкой и грузинскими песнями.

Пустое кресло Отара Джангишерашвили. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пустое кресло Отара Джангишерашвили.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Этот театр был создан одним человеком. Он его и нес на себе. Что будет дальше, пока трудно сказать. Мы потеряли не только руководителя, но и большую поддержку. Он нам действительно был как отец, заботился о нас, - говорит Андрей Курицын. - Нам сейчас трудно без него.

Еще больше фото с юбилейного вечера смотрите в фотогалерее.

Актеры пели грузинские песни и танцевали лезгинку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Актеры пели грузинские песни и танцевали лезгинку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Театральный сезон 2018 - 2019 в Волгограде: гастроли, премьеры, открытия и ожидания. Что нового и интересного покажут театры и филармония осенью 2018 [афиша].

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей