Юбилейный вечер «30 лет с вами» НЭТ посвятил Отару Джангишерашвили

12 Сент. 19:04 2018-09-12T19:14:19+03:00

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Новый экспериментальный театр Волгограда в этом году откроет 30-й сезон 14 сентября юбилейным вечером «30 лет с вами!». Это будет первый сезон с новым художественным руководителем. В театре идут репетиции премьерного спектакля «Сильвия» по пьесе Альберта Герни, который покажут уже в октябре. В планах постановка «Горе от ума» по Грибоедову. А пока НЭТ представляет зрителям все самое лучшее из постановок за тридцать лет и вспоминает Отара Джангишерашвили. 12 сентября на большой сцене состоялся закрытый пресс-показ юбилейного вечера.

Лучшие спектакли НЭТа за 30 лет собрали в одной постановке.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы с коллегами решили сделать коллаж из спектаклей разных лет. Ничего в них не меняли, где-то сделали музыкальные связки. Хотели показать зрителю все то, что мы делали на протяжении 30 лет, всю ту энергию, которую несем в зал, всю нашу любовь, - рассказал журналистам ведущий актер НЭТ, заслуженный артист РФ Андрей Курицын.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/668518" frameborder="0"></iframe> Заслуженный артист России Андрей Курицын о юбилейном вечере НЭТ «30 лет с вами».Геннадий БИСЕНОВ

На юбилейном вечере на сцену вышли все актеры театра.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Финальную часть юбилейного вечера посвятили Отару Джангишерашвили. Это его пустое кресло. Или трон. За которым стоят актеры. Закончили спектакль лезгинкой и грузинскими песнями.

Пустое кресло Отара Джангишерашвили.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Этот театр был создан одним человеком. Он его и нес на себе. Что будет дальше, пока трудно сказать. Мы потеряли не только руководителя, но и большую поддержку. Он нам действительно был как отец, заботился о нас, - говорит Андрей Курицын. - Нам сейчас трудно без него.

Еще больше фото с юбилейного вечера смотрите в фотогалерее.

Актеры пели грузинские песни и танцевали лезгинку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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