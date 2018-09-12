2018-09-12T18:38:49+03:00
Общество

В Волгограде Родину-мать отштукатурят и покрасят за 20 миллионов рублей

Скорее всего, для этого ее в ближайшее время оденут в леса
Екатерина МАЛИНИНА
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После ЧМ-2018 реставрацию продолжат.После ЧМ-2018 реставрацию продолжат.Фото: Игорь БУГАЕВ
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В Волгограде продолжат реконструкцию Родины-матери. На сайте госзакупок появился лот от ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Цена – 20 миллионов рублей. За эти деньги нужно, чтобы подрядчик провел реставрацию, консервацию, воссоздание штукатурной отделки, воссоздание металлических конструкций, кладок. Отремонтировал системы электрообеспечения, инженерные системы и оборудование и сделал много чего другого, чтобы Родина-мать выглядела как новая. В документах лота перечислена квалификация специалистов-реставраторов и даже инструменты, которыми должны воспользоваться исполнители.

Срок окончания работ - 30 ноября. Скорее всего, подрядчик оденет скульптуру в леса.

Напомним, решение о полной реконструкции монумента приняли несколько лет назад – музей получил федеральное финансирование. Первый этап – внутренний ремонт, закончился еще в прошлом году. А вот внешний лоск решили отложить на потом. Не хотелось встречать гостей мундиаля Родиной-матерью, закрытой в леса. ЧМ-2018 закончился, а значит можно продолжить все работы.

Полная реконструкция монумента обойдется около 2 миллиардов 100 миллионов рублей. Финансирование идет от Министерства культуры РФ.

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