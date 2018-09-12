В Волгограде сгорела иномарка следователя районного следственного отдела

12 Сент. 17:30 2018-09-12T17:31:02+03:00

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Годовалая иномарка корейского производства сгорела в ночь на среду, 12 сентября, в Волгограде. Пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании автомобиля Kia Rio, выпущенного в 2017 году, поступило на пульт оперативного дежурного службы 01 в среду, 12 августа, в 1:00. В считанные минуты пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание, однако пламя очень сильно повредило иномарку. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Известно, что сгоревшая иномарка принадлежит следователю Красноармейского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области. Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.

Добавим, что в ночь на среду еще два владельца дорогих иномарок едва не лишились своих автомобилей. Они были припаркованы на платной автостоянке на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда. К счастью, пламя вовремя заметил сторож, он и смог потушить обе машины до прибытия пожарных.