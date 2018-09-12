Фото - огонь: пожарные показали идеальный пресс на соревнованиях в Южной Корее

12 Сент. 17:22 2018-09-12T17:27:45+03:00

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Это фото будет приятно посмотреть не только женщинам, но и мужчинам. Посмотрят, к чему надо стремиться. 28-летний астраханский пожарный Андрей Калашников опубликовал в соцсетях снимок со стадиона города Чхунджу в Южной Корее. На нем четыре бравых мужчины с кубиками на животе и прокаченными бицепсами и трицепсами. Один из них - сам Андрей (крайний справа).

Все молодые люди – пожарные. А приехали они на соревнования на Всемирные игры пожарных, которые проводятся с 1988 года. Многие дисциплины совпадают с теми, что представлены на олимпийских играх. Но есть и своя специфика. Например, на скорость с лестницей забраться на последний этаж высотного дома, пройти полосу препятствий.

- Я занимаюсь спортом с 13 лет. Специально в спортзал не хожу. Хватает тренировок на работе. Также занимаюсь пожарно-прикладным спортом. Свободное время посвящаю семье, - рассказал «КП-Волгоград» Андрей Калашников.

Среди дисциплин как сугубо специально-пожарные, так и олимпийские виды спорта: бег, стрельба, прыжки. Фото: Андрей Калашников

Игры продлятся до 17 сентября. Тогда и станет известно, получат ли наши ребята медали. Многие пользователи соцсетей дали бы им награды уже сейчас.