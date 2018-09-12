Москвичка продала паре из Волгограда арендованную квартиру

12 Сент. 16:44 2018-09-12T16:44:06+03:00

Изменить размер текста: A A

33-летняя жительница Москвы, обманувшая семейную пару из Волгограда, задержана в Краснодарском крае. Женщину обвиняют в мошенничестве, в результате которого человек лишился права на жилье.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, гражданские супруги из Волгограда за несколько лет накопили 2,4 миллиона и решили купить однокомнатную квартиру. В январе они нашли подходящий вариант на сайте бесплатных объявлений и заключили сделку. Но вскоре к ним пришла женщина, назвавшаяся владелицей квартиры, и предъявила все подтверждающие это документы. Супруги решили, что это недоразумение и попытались связаться с продавцом. Но в трубке раздавалось лишь монотонное «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Тогда несчастные новоселы обратились в полицию.

Оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области их коллеги из отдела полиции по Ворошиловскому району установили личность мошенницы, 33-летней москвички, и задержали ее в Краснодарском крае. При обыске у женщины нашли поддельный паспорт, несколько париков, и специальные приспособления для изготовления поддельных печатей и штампов. Злоумышленница рассказала, что приехала в Волгоград, сняла квартиру, изготовила на нее поддельные документы и продала. Сразу после того, как в ее руках оказались деньги за жилье, мошенница выбросила сим-карту и уехала из города.

Сейчас уголовное дело в отношении предприимчивой москвички следователи готовят к передаче в суд. К счастью, деньги за проданную квартиру она потратить не успела – вся сумма до копеечки возвращена супругам. Мошеннице же грозит до 10 лет колонии.