Камышанка отсудила у подмосковного застройщика 700 тысяч неустойки и две тысячи морального вреда

12 Сент. 16:21 2018-09-12T16:27:33+03:00

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Без малого 700 тысяч рублей выплатит ООО «Замитино» жительнице Камышина, купившей квартиру в подмосковной новостройке. Женщина по вине застройщика вселилась в квартиру на полгода позже оговоренного срока.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, с иском к застройщику женщина обратилась в Камышинский городской суд. В обосновании она указала, что заключила договор долевого участия на приобретение квартиры в жилом комплексе «Замитино» Московской области. По договор застройщик должен был передать владелице квартиру не позднее 1 декабря 2016 года. Женщина полностью внесла в кассу предприятия стоимость квартиры, однако ключи от жилья получила лишь спустя полгода с момента указанного в договоре срока.

Женщина сочла, что застройщик нарушил ее права и потребовала 457 тысяч 331 рубль неустойки и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

При рассмотрении иска суд учел, что застройщик допустил просрочку в 233 дня и встал на сторону истца. По решению районного суда застройщик должен был выплатить неустойку в размере 457 тысяч 331 рубль, штраф в размере 229 тысяч 665 рублей и компенсацию морального вреда в размере две тысячи рублей.

Однако застройщик не согласился с таким решением и обжаловал его в Волгоградский областной суд. Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда без изменений.